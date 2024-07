Fuchstals ganz eigene Olympiade zum Ferienanfang

Bereits seit dem Jahr 2001 gibt es pünktlich zum Ferienbeginn die Spaßolympiade der Fuchstaler Vereine. Sie wird traditionell vom Jugendreferenten organisiert, derzeit ist es Ralf Klein aus Asch. Unterstützt wurde er bei der Auswertung wie schon in den Vorjahren vom ehemaligen Gemeindejugendpfleger Moritz Hartmann. An vielen der elf Stationen kam es auf der Jagd nach Punkten für die 120 teilnehmenden Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren auf Geschicklichkeit beim Werfen und Kicken an.

Sachpreise für die Spaßolympiade werden von der Gemeinde Fuchstal finanziert

Einige Vereine setzten auch auf ihr spezielles Betätigungsfeld, bei der Feuerwehr Leeder durften die Kinder mit dem Löschschlauch hantieren, beim Reit- und Fahrverein mit Hufeisen werfen oder bei der Blaskapelle Leeder einen Instrumentenparcours absolvieren. Aber auch kindgerechtes Wissen war auf dem Außengelände der Mittelschule gefragt. So sollte man beim Landesbund für Vogelschutz Nester den jeweiligen gefiederten Freunden zuordnen und bei den Gartenfreunden aus Asch und Seestall Blumen bestimmen. Sonderpunkte gab es dort für diejenigen, die sich trauten, eine Kapuzinerkressenblüte zu verspeisen.

Die von der Gemeinde finanzierten Sachpreise für die „Medaillengewinnerinnen und Gewinner“ überreichte Zweiter Bürgermeister Stephan Völk, der zuvor noch beim Zusammenrechnen der Ergebnisse mitgeholfen hatte. Bei den Kleinsten im Alter bis zu sieben Jahren war Emil Baur erfolgreich, Lukas Gerle gewann in der zweiten Altersgruppe und bei den Ältesten war es Lukas Kunesch. Bei den Zehn- und Elfjährigen landeten mit Justus Hartmann, Benedikt Steger und Paula Tasler gleich drei Kinder auf dem ersten Platz. Ein Tablet und Kinokarten gab es unter anderem bei einer Verlosung der Sparkasse Landsberg-Dießen zu gewinnen, vertreten war sie auf der Spaßolympiade durch Vanessa Faulhammer und Michaela Mann. Hier musste man wissen, dass die Judoka Anna-Maria Wagner und der Basketballer Dennis Schröder die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier getragen hatten.