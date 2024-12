Gemeinsam für die Musikförderung

Gemeinsam mit der Sparkasse Landsberg-Dießen hat die Raiffeisenbank Lechrain eG dem Verein "Freunde und Förderer der Schulen in Fuchstal" eine Spende in Höhe von insgesamt 500 Euro übergeben. Beide Institute haben jeweils 250 Euro zur Verfügung gestellt, um die Anschaffung neuer Musikinstrumente zu ermöglichen. Durch diese Spende soll die musikalische Förderung an den Schulen weiter gestärkt werden.

Musik spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, fördert Kreativität, Konzentration und Gemeinschaftssinn. Der Verein "Freunde und Förderer der Schulen in Fuchstal" setzt sich bereits seit vielen Jahren für die Unterstützung von Bildungsprojekten ein und wird die Mittel gezielt für den Musikunterricht einsetzen. Bei der Übergabe betonten Vertreter beider Banken ihre Freude darüber, gemeinsam ein solches Projekt unterstützen zu können. "Die Förderung von Bildung und Kultur in unserer Region ist uns eine Herzensangelegenheit. Gerade die Musik fördert wichtige soziale und kreative Kompetenzen", sagte Roland Rock. Auch die Sparkasse Landsberg-Dießen sieht in der Zusammenarbeit ein wichtiges Zeichen für regionale Verbundenheit. Der Verein bedankte sich herzlich für die Unterstützung und freut sich darauf, die neuen Instrumente bald einsetzen zu können. So wird zukünftig vielen Schülerinnen und Schülern der Zugang zur Musik erleichtert.

