Historische Gegenstände gefunden: Grubenhütten in Seestall entdeckt

Einen archäologischen Fund machte man in Seestall bei den Bauarbeiten in der Dorfmitte neben der Friedhofsmauer. Wie Dritter Bürgermeister Walter Reitler in der jüngsten Fuchstaler Gemeinderatssitzung berichtete, hätten dunkle Stellen im Boden in diesem Bereich als Anzeichen gedient. Bei den von den Archäologen nun festgestellten Funden handle es sich um Grubenhäuser oder Grubenhütten aus dem 7. oder 8. Jahrhundert nach Christus, die wohl handwerklichen Zwecken gedient hatten. Darunter versteht man Gebäude, die auf einer Vertiefung im Boden errichtet worden waren.

Andreas Hoehne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seestall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis