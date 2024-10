Hat Seestall bald einen Hochspannungsmast auf dem Spielplatz?

Für Verärgerung sorgt in Seestall die Planung der LEW Verteilnetz LVN für die Erneuerung der 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung im Abschnitt von Kinsau nach Landsberg. Wie Ratsmitglied Fritz Kratzer (FWG Seestall) in den jüngsten Fuchstaler Gemeinderatssitzung informierte, soll ausgerechnet auf dem Kinderspielplatz im Ort ein Mast errichtet werden, hierzu sei ein Fundament mit sechs Meter Länge und Breite erforderlich. Dagegen habe man protestiert, so Kratzer. Bislang befindet sich in Seestall ein Mast am Lechufer südlich der Johann-Baader-Straße etwa 50 Meter vom Spielplatz entfernt und ein weiterer nördlich der Edenthalstraße. Bürgermeister Erwin Karg hatte in der Sitzung zuvor über die kürzlich stattgefundene Informationsveranstaltung der LVN im Hofgartenhaus berichtet.

