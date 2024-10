In Asch wird eine Hauswand mit Eiern beworfen

In der Nacht auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter in Asch rohe Eier gegen eine Hauswand geworfen. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht Am Sonnenfeld. Die unbekannten Täter betraten hierfür unberechtigt ein Grundstück.

Auch in der Nachbarschaft konnten vermehrt Eierschalen vorgefunden werden, die darauf schließen lassen, dass dort mit rohen Eiern geworfen wurde. Wer Hinweise zu den Eierwerfern geben kann, ist dazu aufgerufen, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)