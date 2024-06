Mobile Pflege Fuchstal: „Eine erfüllende und wunderschöne Tätigkeit“

Plus Die Mobile Pflege Fuchstal gibt es seit 20 Jahren. Mitarbeitende schätzen die Flexibilität und den kurzen Weg zur Chefin. Diese wünscht mehr Anerkennung für den Pflege-Berufszweig.

20-jähriges Bestehen feierte die Mobile Pflege Fuchstal die Woche. Allen Grund zum Stolz auf das Erreichte hat Beate Gürster, die zusammen mit Marlis Krieger das Unternehmen im August 2004 gegründet hatte. Denn mittlerweile zählt man mit 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, am Anfang waren es gerade einmal zwei Halbtagskräfte, zu den größten Arbeitgebern in der Gemeinde Fuchstal. Ein großes Anliegen war Beate Gürster, der mittlerweile alleinigen Geschäftsführerin, die selbst fünf erwachsene Kinder und acht Enkelkinder hat, die Schaffung von familiengerechten Arbeitsplätzen.

Bestätigt wird das von drei Mitgliedern der Familie Bemsel aus Dornstetten, die zum Team der Mobilen Pflege gehören. Den Anfang machte Tochter Janine, die jedoch mittlerweile als Mutter dreier Kinder pausiert. Auf ihre Empfehlung hin übernahm Marlene Bemsel eine Aufgabe im Fahrdienst, und die jüngere Tochter Franziska arbeitet in der Kurzzeitpflege. Als Schülerin habe sie ihr Praktikum in der Mobilen Pflege gemacht, berichtet Franziska Bemsel, und es habe ihr auf Anhieb großen Spaß gemacht. Zusammen mit ihrer Mutter freut sie sich, dass man hier wertgeschätzt wird und man bei allen Problemen einen „kurzen Weg“ zur Chefin habe. Als Jugendleiterin des Seestaller Trachtenvereins sei es ihr besonders wichtig, dass sie auch mal kurzfristig freibekomme, wenn ein wichtiger Termin anstehe.