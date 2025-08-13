Pony Geschicklichkeitsturnier des RFV Fuchstal

Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen fand am Wochenende das diesjährige Kinder-Pony-Geschicklichkeitsturnier des Reit- und Fahrvereins Fuchstal statt. Strahlende Gesichter, mutige Ponys und jede Menge Applaus begleiteten die kleinen Reiterinnen und Reiter, die ihr Können zeigten. 26 Kinder zwischen 3 und 14 Jahren meisterten gemeinsam mit ihren Ponys spannende Aufgaben wie Slalomreiten, Hufeisenwerfen oder das Überqueren verschiedenster Hindernisse. Nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem die Teamarbeit zwischen Kind und Pony standen im Vordergrund. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewiesen dabei viel Feingefühl, Geduld und Mut.

Am Ende durften sich alle Teilnehmenden über eine Schleife und kleine Preise freuen und nehmen vor allem unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause.

