Fuchstal

Probleme auf dem Gnadenhof: Spenden bleiben aus

Während in Deutschland trotz Krisen nicht weniger gespendet wird, ringen kleine Hilfsorganisationen teilweise damit, die Betriebe am Laufen zu halten.

Plus Auf dem Lebenshof Hohenwart wissen die Betreiber bald nicht mehr weiter. Spenden und Patenschaften für Tiere nehmen ab. Die Sorge um die Zukunft wächst.

Von Lisa Gilz

Sowohl 2021 als auch 2022 war das Spendenaufkommen in Deutschland trotz Coronapandemie, Energiekrise und Inflation auf einem Höhepunkt – so kamen laut dem deutschen Spendenrat 5,67 Milliarden Euro zusammen. Dabei ging ein Großteil – 76 Prozent – an humanitäre Hilfsorganisationen. Das betraf im vergangenen Jahr besonders den Ukraine-Krieg. Rund sieben Prozent gingen an den Tierschutz. Acht Millionen Euro mehr, als noch im Vorjahr. Doch von dem Plus spüren kleine, regionale Hilfsprojekte nur wenig. Im Fuchstal hat der Lebenshof Hohenwart zu kämpfen. Tiere können sie zurzeit gar keine mehr aufnehmen. Dabei wäre nicht nur Geld eine willkommene Unterstützung.

Zukunft des Fuchstaler Gnadenhofs ungewiss

Petra Supica und ihr Partner Werner Vogt haben 2018 angefangen sich um eine Handvoll Tiere, die krank oder mit Behinderung auf die Welt kamen, zu kümmern. Seitdem ist das Projekt auf 250 Tiere gewachsen. Doch während sie bereits nach neuen Unterstellmöglichkeiten schauen mussten, hat sich das Spendenverhalten in die andere Richtung entwickelt. „Eigentlich merken wir es seit Corona, aber mittlerweile kommen fast täglich Kündigungen von Patenschaften bei uns an“, sagt die Tierschützerin.

