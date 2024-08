Reitstürberl in Fuchstal zeitig zum Jubiläum fertig

Selbst beschenkt hat sich der Fuchstaler Reit- und Fahrverein zu seinem 50-jährigen Bestehen. Denn punktgenau fertiggestellt wurde nach einem Jahr Bauzeit das neue Reiterstüberl, für das etwa 330.000 Euro und 2100 ehrenamtliche Arbeitsstunden aufgewendet wurden. Gefeiert werden das Jubiläum und die Einweihung mit einem bunten Showprogramm am kommenden Sonntag, 25. August.

Zuerst war es ungewiss, ob das Reiterstüberl in Fuchstal zum Jubiläum fertig wird

Seit dem Jahr 1986 hatte der Verein die ehemalige Gaststätte des Ascher Sportvereins als Reiterstüberl genutzt. Gerade bei größeren Veranstaltungen erwies sich der Küchenbereich als zu klein und wegen der fehlenden Frostsicherheit war die Nutzung im Winter praktisch ausgeschlossen. Im Vorjahr wurde dann bei der Jahreshauptversammlung der Beschluss für den Neubau gefasst. Damals hatte es der Vorsitzende Simon Hefele noch als eher unwahrscheinlich bezeichnet, dass man die Fertigstellung schon im kommenden Jahr feiern könne und hatte eine Verschiebung der Jubiläumsveranstaltung nicht ausgeschlossen.

Die rechtzeitige Fertigstellung habe man dem unermüdlichen Einsatz von zahlreichen Mitgliedern zu verdanken, freuen sich Hefele und sein Stellvertreter Leo Klein. Die Handwerker hätten ihr fachliches Können eingebracht und ermöglicht, dass man auch den gesetzten Kostenrahmen einhalten konnte. Denn außer dem zehnprozentigen Zuschuss der Gemeinde sei man alleine auf die eigenen Mittel und auf Sponsoring angewiesen. Vom Landessportverband erhalte man keine Förderung, da es sich nicht um eine Sportstätte handle. Welchen großen Fortschritt das neue Reiterstüberl nun bringe, konnte man heuer schon bei zwei Veranstaltungen, dem Wanderritt im Mai und dem großen Reitturnier im Juli erleben.

Das Showprogramm bietet unterschiedliche Vorführungen mit Pferden und Ponys

Gegründet hatten den Fuchstaler Reit- und Fahrverein vor 50 Jahren 17 Pferdefreunde aus dem Fuchstaler Raum, die sich im Lustberghof getroffen hatten. Nach der Anlage eines Reitplatzes in Leeder im Jahr 1975 begann der Verein mit der Durchführung von zahlreichen Veranstaltungen, so fand bereits im Oktober das erste Reit- und Springturnier statt. Im Winter 1976 stand zum ersten Mal ein Pferdeschlittenrennen auf dem Programm, das sich in der Folge zu einem „Publikumsmagneten“ entwickelte. Begonnen wurde auch mit den stets gut besuchten Wanderritten. 1985 pachtete man den ehemaligen Fußballplatz am nördlichen Ascher Ortsrand. Ergänzt wurde 1996 das Vereinsgelände unter Federführung des damaligen Vorsitzenden und jetzigen Ehrenvorsitzenden Reinhard Merkle durch die 45 Meter lange und 21 Meter breite Reithalle.

Die Feierlichkeiten am kommenden Sonntag beginnen ab 11 Uhr mit dem Mittagessen, zu dem die Musikkapelle Asch aufspielt. Im Unterhaltungsprogramm ab 13.30 Uhr sind unter anderem das Ponyshowteam Fohlenhof Farbenfroh, eine Ungarische Post, eine rasante Kampfwagenfahrt, die Allgäuer Showpferde, die Voltigierer aus Weicht und die Allgäuer Andalusier zu sehen. Für die Kinder gibt es ein Bastelangebot, Ponyreiten und Schminken. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Halle statt.