Rekordhaushalt: Fuchstal plant mit 24,5 Millionen Euro

Einen Rekord stellt der Haushalt für Fuchstal für dieses Jahr nicht nur bezüglich seines Volumens von 24,5 Millionen Euro dar. Denn noch nie zuvor in der Gemeindegeschichte erfolgte die Beschlussfassung darüber so spät. In den beiden Vorjahren war es im Mai und im Juni der Fall gewesen. Üblich sei für die Haushaltsaufstellung, so Bürgermeister Erwin Karg bei der Vorstellung des Zahlenwerks im Gemeinderat, die Zeit um Ostern. Doch heuer habe man wegen der vielen Arbeiten, die man um die Ohren gehabt habe, eben Ostern in den Oktober verlegt, fügte er trocken hinzu. Immerhin trage man im Landkreis nicht die „Rote Laterne“, denn es gebe noch drei andere „haushaltslose“ Kommunen.

