Rotorblattspitze wird aufegstellt

Der Umstand, dass in den vergangenen Wochen zwar neun der beschädigten Rotorblätter der Windkraftanlagen in Fuchstal abtransportiert worden waren, ein weiteres aber auf der Logistikfläche östlich von Leeder verblieb, hatte in der Gemeinde für Verwunderung gesorgt. Wie Bürgermeister Erwin Karg in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, sei dieses beim Abladen so stark beschädigt worden, dass es, im Gegensatz zu den anderen, nicht mehr repariert werden könne. Man werde es deshalb in kleinere Abschnitte zerlegen und mit herkömmlichen Lastkraftwagen abtransportieren.

Windkraftanlage um Kingholz soll bald wieder in Betrieb gehen

Die Spitze des Blattes soll allerdings in Fuchstal verbleiben und zwischen den Standorten 1 und 2 der neuen Anlagen aufgestellt werden. Scherzhaft meinte er weiter, das könne dann ein Denkmal sein, das an seinen 60. Geburtstag erinnere, den er Ende September feiere. Für die übrigen Teile des knapp 80 Meter langen Blattes gebe es im übrigen zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten, etwa als Spielgeräte. Das vor einem Jahr zurückgetretene Gemeinderat Wolfram Ruoff hatte in seinem wöchentlichen Mitteilungsdienst „Neues von Daheim“ als Aprilscherz die Abgabe von Abschnitten als Einfassungen für Hochbeete angeboten, worauf sich dann tatsächlich einige Interessentinnen und Interessenten auf den Weg zu der Logistikfläche gemacht hatten.

Karg ging in der Sitzung erneut auf den Generatorschaden an einer der älteren Windkraftanlagen im Kingholz ein, die seit Juni nicht mehr in Betrieb gewesen war. Ursache sei eine Undichtigkeit gewesen, erklärte er, durch die Wasser in die Gondel mit dem Generator eingedrungen sei. Mittlerweile sei der Schaden aber repariert, sodass in Kürze mit der Wiederinbetriebnahme der Anlage zu rechnen sei.