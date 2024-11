Schnee gab es streckenweise sogar zu viel

Über 800 Mitglieder zählt der Ski-Club Asch, nur 20 von ihnen waren zu der Generalversammlung in die Restauration Blätz gekommen. Dabei gab der Vorsitzende Robert Steger einen Überblick über das Vereinsgeschehen. An dem Abend verabschiedet wurde Pauline Hoffmann nach 24 Jahren Tätigkeit im Vorstand.

Anfang Dezember des vergangenen Jahres habe man jede Menge Schnee gehabt, erinnerte Steger, allerdings so viel, dass es unmöglich war, ihn zu walzen. Regen machte der weißen Pracht schon bald den Garaus. Nicht möglich war es in den folgenden Wintermonaten, trotz der zehn Tage mit Liftbetrieb am Rauth, hier Kurse zu veranstalten und das Zwergerlrennen abzuhalten. Man hoffe, dass dieser beliebte Wettbewerb in diesem Winter erstmals wieder nach fünf Jahren starten könne, meinte Steger. Sehr gut ausgelastet waren der Skibasar, die Skikurse in Oberammergau und Berwang sowie die Drei-Tages-Fahrt nach Südtirol. Es habe Nachfragen nach Tagesausflügen gegeben, so Steger, angesichts der rasant gestiegenen Preise für die Tagesskipässe sei es jedoch fraglich, ob man den Bus dann voll bekomme. Ganz gestrichen habe man die Vereinsmeisterschaft für Jugendliche und Erwachsene, da das Interesse nur noch sehr gering war. Einige Anstrengungen und finanzielle Mittel habe es heuer gekostet, für den Lift den Auflagen des TÜV gerecht zu werden und von der Regierung von Oberbayern die Betriebserlaubnis für weitere zwei Jahre zu erhalten.

Von der Rennmannschaft konnte Sportwartin Yvonne Janning gute Platzierungen beim Schöffel Kids-Cup melden. Julian Beisch und Moritz Thurm belegten in ihrer Altersklasse zweite Plätze, Valentina Langer landete auf Rang drei. Die Gesamtsiegerehrung der Rennserie werde man künftig alle zwei Jahre in der Fuchstalhalle veranstalten. Steger gratulierte Janning zur bestandenen DSV-Oberstufenprüfung, in der Unterstufe schafften dies Kathie Schmid und Stefan Wolf. In seinem Grußwort bemängelte Bürgermeister Erwin Karg das zunehmende Anspruchsdenken der Mitglieder in Vereinen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.