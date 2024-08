Aus dem Märchenwald verbannt? Ein Pony-Umzug sorgt für Wirbel

Die fünf Ponys Maxi, Maja, Benni, Flocki und Spezi grasen entspannt auf ihrer Koppel auf dem Lebenshof Hohenwart. Der Clinch, der im Zuge ihres Umzugs aus dem Schongauer Märchenwald entstanden ist, braucht sie nicht zu interessieren. Wie es zur Meinungsverschiedenheit zwischen ihren ehemaligen und neuen Besitzern kam.

Den Schongauer Märchenwald und Tierpark gibt es seit 1965, schildert Florian Hallmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Er betreibt die Anlage zusammen mit seiner Schwester in dritter Generation: „Die Ponys haben eine lange Tradition bei uns im Betrieb.“ Bis 2020 gab es über 20 Ponys auf dem Gelände. In der Corona-Zeit konnte das Ponyreiten nicht mehr angeboten werden. Personal kam abhanden, das nicht mehr gefunden werden konnte, als sich die Situation wieder normalisierte.

Außerdem hätten immer mehr Gäste Kritik am Ponyreiten geäußert, die Hallmann nachvollziehen kann: „Ponys und Pferde sind Fluchttiere.“ Früher wurden die Ponys durch den gesamten Märchenwald geführt. Später sollte ihnen ein separater Weg mehr Ruhe bieten. Dabei blieb es jedoch nicht: „2022 haben wir dann entschieden, das Ponyreiten im Märchenwald einzustellen, um die Tiere keinem Stress mehr auszusetzen“, erklärt Hallmann.

Die fünf älteren Ponys sollten zusammenbleiben

Erst habe er den Tieren auf einer gesonderten Weidefläche einen schönen Lebensabend ermöglichen wollen, doch viele Interessierte hätten sich gemeldet, die einzelne Ponys haben wollten. „Wir haben die Ponys dann nach und nach an gut ausgewählte Plätze weitergegeben.“ Anfang dieses Jahres sei nur noch das „eingeschworenes Rentnerteam“, aus fünf älteren Ponys übrig geblieben, die Hallmann nicht voneinander trennen wollte. Gleichzeitig stellte deren Sichtbarkeit für die Gäste auch ein Problem für seinen Betrieb dar: „Viele Kinder waren enttäuscht, weil sie reiten wollten.“

Dann sei der Kontakt mit dem Lebenshof zustande gekommen, der keine halbe Stunde Autofahrt entfernt liegt. Der gemeinsame Plan: In Hohenwart können die Tiere zusammen bis zu ihrem Lebensende bleiben und werden umsorgt: „Das war für uns absolut ideal“, so Hallmann.

Wenn man in der Geschichte nun hier einen Punkt setzen würde, wären beide Seiten wohl bis heute zufrieden. Doch kurze Zeit später sah Hallmann Spendenaufrufe für die Ponys „mit Namen und, dass sie aus dem Märchenwald sind“, stellte er irritiert fest, der die Tierschützer darum gebeten hatte, Stillschweigen über die Herkunft der Ponys zu bewahren.

Darauf folgte ein Beitrag im Münchner Privatfernsehen, in dem Hofleiterin Petra Supica einer Reporterin unter anderem berichtete, dass die Ponys von einem Märchenwald aussortiert worden seien. Für Hallmann eine „sehr gemeine Unterstellung“. Von Aussortieren kann laut dem Märchenwaldbetreiber keine Rede sein. Schließlich habe man das Ponyreiten aus anderen Gründen beendet und nie ein Pony aussortiert, weil es zu krank oder alt gewesen wäre.

Später wurde in einem Bericht einer Mitarbeiterin des Lebenshofs auf einer Vereinsseite im Landsberger Tagblatt erwähnt, dass die Ponys „wohl getötet worden wären“, wenn der Lebenshof die Tiere nicht übernommen hätte. „Das wäre niemals der Fall gewesen. Sie hätten bis an ihr Lebensende hierbleiben können“, betont Hallmann, der seitdem viele negative Kommentare erhalten habe: „Gäste vor Ort sprechen uns an und fragen entsetzt, ob wir die Ponys wirklich getötet hätten. Nein, wir sind ein Freizeitpark, der den Menschen die Tiere näherbringen möchte“, stellt der Schongauer fest. In der Anlage sind weiterhin viele Tiere zu sehen, etwa Schafe, Ziegen und Stachelschweine oder Nandus.

„Die Tiere leben davon!“: Lebenshof braucht Spenden

Der Märchenwaldbetreiber wollte also keine Aufmerksamkeit mit dem Auszug der Ponys erzeugen. Der Lebenshof finanziere sich jedoch aus Spendenaufrufen und Patenschaften, die beworben werden müssen, betonen Hofbesitzerin Petra Supica und Astrid Günther aus Seestall: „Die Tiere leben davon!“ Günther ist mehrfach die Woche als Ehrenamtliche auf dem Hof engagiert und betreut die Webseite - und hat besagten Bericht an unsere Redaktion geschickt. Entschuldigen möchte sie sich nicht für das Geschriebene. „Ich würde nicht sagen, dass es mir leidtut, aber ich verstehe, dass die Formulierung ein Problem für die andere Seite darstellt.“ Für sie sei es nach ihren Erlebnissen und den Umständen vor dem Umzug jedoch eine logische und nicht weit hergeholte Schlussfolgerung gewesen, sagt sie. Es habe in den Osterferien alles „wahnsinnig schnell“ gehen müssen, bei niedrigen Temperaturen hätten sie den Platz für die Ponys freigemacht. Die Tierfreundinnen hatten unter anderem deswegen das Gefühl, dass man im Märchenwald die Tiere loswerden wollte.

Icon Vergrößern Für Petra Supica (links) und Astrid Günther ist die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit auf dem Gnadenhof. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Für Petra Supica (links) und Astrid Günther ist die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit auf dem Gnadenhof. Foto: Christian Rudnik

Viel hätten die Spendenaufrufe bisher nicht gebracht, erwähnt Supica, die für die Pony-Patenschaft wirbt. Neben alltäglichen Ausgaben für Futter und Co. kämen immer wieder hohe Tierarztrechnungen auf sie zu, schließlich seien die Tiere alle alt oder krank. Der Methusalem der Gruppe, Spezi, ist stolze 43 Jahre alt. Benni ist einige Jahre jünger, habe jedoch Koliken. Bei einem Notfall habe sie 700 Euro für die ärztliche Behandlung bezahlt, sagt Supica.

Davon, dass es den Ponys in Hohenwart nicht schlecht geht, ist übrigens auch ihr ehemaliger Besitzer überzeugt. „Den Tieren geht es gut dort, es geht mir um die Kommunikation des Lebenshofs“, ist Florian Hallmanns Fazit der Vorkommnisse.