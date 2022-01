Fuchstal

vor 33 Min.

So umstritten ist die Fuchstaler Windkraftanlage

Plus Die 10H-Regel beim Bau von Windkraftanlagen gerät ins Schwanken. Wegen dieser geht Kaltental vor sechs Jahren gegen die Nachbargemeinde Fuchstal vor. Was hat sich seither getan?

Von Alexandra Hartmann

Der Streit um Fuchstals Windräder an der Grenze zu Frankenhofen erinnert fast an ein Volkstheater. Da sind die zwei Bürgermeister, die ihren Gemeinden beide seit 2002 vorstehen. Bei Plänen für ein großes Projekt mit 50 Windrädern ziehen sie zunächst an einem Strang. Dann folgen Wendungen, Bürgerentscheide, gegenseitige Beschuldigungen in Gemeinderatssitzungen. Der eine möchte die Windräder unbedingt, der andere möchte sie lieber woanders. Am Ende wird ein Teil davon gebaut. Seit knapp sechs Jahren laufen die vier Windräder nun. Wie blicken Kaltentals Bürgermeister Manfred Hauser und betroffene Anwohner jetzt – da auf Bundesebene an der 10H-Regel gekratzt wird – auf das Bauprojekt?

