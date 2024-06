Fuchstal

Statt eines Bauernhauses gibt es nun eine Grünanlage in Leeder

Plus Die Gemeinde Fuchstal hat ein 700 Quadratmeter großes Grundstück am südlichen Ortseingang von Leeder erworben. Warum sich die Räte gegen eine Wohnbebauung entschieden haben.

Von Andreas Hoehne

Eine lange Geschichte hatte der Bauernhof, der auf 35 Meter Länge die Hauptstraße in Leeder mit der Straße „Am Graben“ verband. Nach dem im Vorjahr erfolgten Abriss hat nun die Gemeinde das 700 Quadratmeter große Grundstück am südlichen Ortseingang aus Richtung Denklingen erworben und es in eine Grünanlage umgestaltet. Über den Ankauf selbst hatten Fuchstals Ratsmitglieder ausschließlich nichtöffentlich beraten, Bürgermeister Erwin Karg gab in der jüngsten Sitzung jedoch den Abschluss des Kaufvertrags öffentlich bekannt.

Bürgermeister erläutert Beweggrund für Grünanlage statt Wohnbebauung

Er fügte in der Sitzung hinzu, man werde diesen Ort, der rund 100 Meter hinter dem Ortsschild liegt, optisch ansprechend gestalten. Dies hat ein örtlicher Gartenbaubetrieb mittlerweile getan, es wurden drei Bäume gepflanzt und ein geschwungener Weg angelegt, der die beiden Straßen verbindet, die auf dem Grundstück spitzwinklig aufeinander zulaufen. Statt von Rasen soll der Platz von einer Blumenwiese bedeckt werden, teilte Karg auf Nachfrage unserer Redaktion weiter mit, auch über eine Skulptur könne man nachdenken. Sollte der Platz zum „Hundeklo“ verkommen, meinte er zudem, müsste man wohl einen Stangenzaun anbringen lassen.

