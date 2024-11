Tiny-Haus Siedlung hinter dem Edeka: Interessenten gibt es bereits

In ein schlechtes Licht gerückt würden Tiny-Häuser häufig, meinte Fuchstals Zweiter Bürgermeister Stephan Völk zum Beginn der Gemeinderatssitzung, die er in Vertretung für Erwin Karg leitete. Deshalb wolle man der „anderen Seite“ Gelegenheit geben, ihre Position darzustellen. Gemeint war damit der Verein „TinyHausLechrain“, dessen Vorsitzende Erika Milling aus Asch das geplante Gemeinschaftsprojekt in Leeder ausführlich erläuterte und dazu zahlreiche Fragen der Ratsmitglieder beantwortete.

