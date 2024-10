Unbekannter überfährt Verkehrsschild und flüchtet

In der Zeit von Dienstag um Mitternacht bis Mittwochmittag überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Verkehrszeichen 222 (rundes blaues Verkehrszeichen mit weißem Pfeil) an einer Verkehrsinsel an der Abfahrt Lechmühlen der B17 bei Fuchstal. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen, verließ der Unbekannte die Unfallstelle und setzte seine Fahrt fort.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Derzeit wird bei der Polizeiinspektion Landsberg daher wegen Unfallflucht ermittelt. Hinweise an die Polizei in Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)