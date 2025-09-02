Ein Haus von der Oma für alles Kreative

Im Garten des Kulturihauses in Asch herrscht ausgelassene Stimmung. Stimmengewirr mischt sich mit Lachen, während im Haus selbst die frisch gestrichenen Räume erkundet werden. Es ist ein Tag, an dem Vergangenheit und Zukunft ineinander greifen, denn Theaterpädagogin Sonja Behrens führt durch ihr neues Kulturprojekt, das in den Räumen ihrer verstorbenen Großmutter entsteht. „Das hätte der Oma gefallen“, sagt Behrens bewegt. Man spürt in diesem Moment, wie eng die Verbindung zu Edeltraud Schnieringer noch immer ist und wie sehr sie mit ihrer offenen Art das Fundament für das gelegt hat, was hier gerade wächst.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86925 Fuchstal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Begegnungsort Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis