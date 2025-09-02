Icon Menü
Das Kulturihaus in Asch: Ein Haus von der Oma für alles Kreative

Fuchstal

Ein Haus von der Oma für alles Kreative

In Asch verwandelt Theaterpädagogin Sonja Behrens das Haus ihrer Großmutter in einen lebendigen Begegnungsort. Was im „Kulturihaus“ geplant ist.
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Einige Gesichter des Kulturihauses in der Dorfstraße in Asch (von links): Jutta Pelzer, Sigrid Eckl, Sabrina Flückiger, Lisa Fichtl, Franz Pelzer, Viktoria Luks und Organisatorin Sonja Behrens. Foto: Thorsten Jordan

    Im Garten des Kulturihauses in Asch herrscht ausgelassene Stimmung. Stimmengewirr mischt sich mit Lachen, während im Haus selbst die frisch gestrichenen Räume erkundet werden. Es ist ein Tag, an dem Vergangenheit und Zukunft ineinander greifen, denn Theaterpädagogin Sonja Behrens führt durch ihr neues Kulturprojekt, das in den Räumen ihrer verstorbenen Großmutter entsteht. „Das hätte der Oma gefallen“, sagt Behrens bewegt. Man spürt in diesem Moment, wie eng die Verbindung zu Edeltraud Schnieringer noch immer ist und wie sehr sie mit ihrer offenen Art das Fundament für das gelegt hat, was hier gerade wächst.

