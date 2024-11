Wie eine Hausfrau aus Asch zur Keramikhandwerkerin wurde

Schon immer sei sie begeistert vom Töpferhandwerk gewesen, etwa „wenn die Kinder etwas aus dem Werkunterricht mitgebracht haben“, erzählt Renate Klein-Bestfleisch aus Asch am heimischen Esstisch. Für ihre vier Kinder gab die gelernte Einzelhandelskauffrau ihre Erwerbsarbeit auf, um sich auf Erziehung und Haushalt zu konzentrieren. Zeit und Kraft, um das vorhandene Interesse in Wissen und Können umzuwandeln, hatte sie lange nicht. Doch mittlerweile wohnt nur noch ein Sohn mit in der Doppelhaushälfte. Und Klein-Bestfleisch? Sie erhält Anfragen aus aller Welt für ihre Töpferware. Wie sie es geschafft hat, ihren Traum zu leben.

