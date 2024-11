Die starke Offensive des TSV Landsberg trifft auf die beste Abwehr

Die Aufholjagd des Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg wurde am vergangenen Freitag gestoppt. Aber nicht auf dem Platz, sondern am Telefon: Die Verantwortlichen von Drittligist SpVgg Unterhaching sagten das Heimspiel ihrer zweiten Mannschaft gegen die Lechstädter nach den heftigen Schneefällen schon früh wegen Unbespielbarkeit ihres Kunstrasenplatzes ab. Trainer Alexander überlegte sich ein Ersatzprogramm und äußert sich gegenüber unserer Redaktion zum bevorstehenden Heimspiel gegen den Vorjahresmeister und derzeitigen Tabellendritten SV Erlbach. Ein Ausflug nach Kaufbeuren in die Soccer-Arena, Training mit vorherigen, gemeinsamen Schneeschaufeln im Landsberger Sportzentrum und ein freies Wochenende, so sah das Alternativprogramm aus. Jetzt rückt das Heimspiel in den Fokus und Landsberg kann zuversichtlich in die Partie gehen. In der aktuellen „Form-Tabelle“ (die vergangenen fünf Spiele) ist der TSV Erster – mit klarem Vorsprung auf Pipinsried und Deisenhofen. Allerdings mussten die Landsberger den ersten einstelligen Tabellenplatz der laufenden Saison wieder abgeben, gehen ab 14 Uhr als Zehnter in den letzten Spieltag des Jahres 2024.

