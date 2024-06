Fußball

20:37 Uhr

Trainings-Auftakt beim "neuen" Bayernligisten TSV Landsberg

Plus Der TSV Landsberg startet in die Vorbereitung für die neue Saison in der Fußball-Bayernliga. Am Samstag steht bereits ein Heimturnier an.

Von Margit Messelhäuser

Der Startschuss für die "neuen" TSV Landsberg ist gefallen. Am Montagabend bat der neue Trainer Bernd Kunze sein Team erstmals zum Training. Insgesamt 21 Spieler fanden sich im 3C-Sportpark ein und neben zwei Neuzugängen konnten die Landsberger auch einen neuen Torwart-Trainer präsentieren.

Nach dem Verzicht auf den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga gab es wie berichtet bei den Landsbergern einen Ausverkauf: Einzig Maximilian Holdenrieder ist von der Stammelf der vergangenen Jahre noch dabei. So präsentierte sich im ersten Training im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Team. 14 Spieler hatten die Landsberger bereits unter Vertrag, beim ersten Training kamen noch zwei neue dazu. So wechselten Mittelfeldspieler Dennis Polat (20) und Verteidiger Michael Appiah (23) beide vom VfR Garching an den Lech. Besetzt ist inzwischen auch die Position des Torwart-Trainers: Oliver Brandt kam vom VfL Kaufering und wird diese Aufgabe künftig übernehmen.

