Gehälter im Landkreis Landsberg: Ungleiche Verdienstverhältnisse zwischen Männern und Frauen

Landkreis Landsberg

Gehälter im Kreis Landsberg: Große Unterschiede bei Kommunen und Geschlechtern

Wo werden in der Region Landsberg die höchsten Gehälter gezahlt? Einer Antwort kann man sich mit den Mediangehältern nähern. Die Arbeitsagentur hat dazu Zahlen.
Von Christian Mühlhause
    Große Unterschiede gibt es zwischen den Gemeinden, aber auch den Geschlechtern bei der Entlohnung im Landkreis Landsberg.
    Große Unterschiede gibt es zwischen den Gemeinden, aber auch den Geschlechtern bei der Entlohnung im Landkreis Landsberg. Foto: Arno Burgi/dpa (Symbolbild)

    Mit dem Geld ist das so eine Sache. Bei der Frage, ob sich Beschäftigte fair bezahlt fühlen, gehen die Meinungen weit auseinander. Ein Teil kann sich ein Eigenheim und zwei große Urlaube im Jahr leisten, bei anderen geht die Hälfte des Verdiensts für die Miete drauf. Die Arbeitsagentur hat Zahlen dazu, was in den einzelnen Gemeinden im Mittel verdient wird. Da gibt es auch im Landkreis Landsberg erhebliche Unterschiede, ebenso wie zwischen Frauen und Männern und je nach Bildungsabschluss.

