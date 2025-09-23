Gehälter im Kreis Landsberg: Große Unterschiede bei Kommunen und Geschlechtern

Mit dem Geld ist das so eine Sache. Bei der Frage, ob sich Beschäftigte fair bezahlt fühlen, gehen die Meinungen weit auseinander. Ein Teil kann sich ein Eigenheim und zwei große Urlaube im Jahr leisten, bei anderen geht die Hälfte des Verdiensts für die Miete drauf. Die Arbeitsagentur hat Zahlen dazu, was in den einzelnen Gemeinden im Mittel verdient wird. Da gibt es auch im Landkreis Landsberg erhebliche Unterschiede, ebenso wie zwischen Frauen und Männern und je nach Bildungsabschluss.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundesagentur für Arbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis