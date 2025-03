51-Jähriger aus dem Kreis Augsburg stirbt bei Unfall nahe Weil

Am Mittwoch kam es gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung der Staatsstraßen Mering-Landsberg und Kaltenberg-Klosterlechfeld (“Panzerstraße“) zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos kollidierten. Darüber informiert die Polizeiinspektion Landsberg. Ein Auto wurde im Bereich der Kreuzung, die sich gerade noch auf Geltendorfer Gemeindegebiet befindet, gegen einen Baum geschleudert. Dabei starb ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg noch an der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme ist noch im Gange, Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort. Zum genauen Hergang konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion gegen 18.20 Uhr noch keine Angabe machen. (AZ)

