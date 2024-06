Geltendorf

vor 16 Min.

Bahnhof sorgt für Nachfragen auf der Bürgerversammlung in Geltendorf

Wenig hat sich in den vergangenen Jahren am Geltendorfer Bahnhof zum Positiven verändert. Nur mehrere Bauanträge wurden gestellt.

Plus Wiederholt gab es in den vergangenen Jahren Bauanträge für den Bahnhof in Geltendorf. Passiert ist praktisch nichts. Und das Müllproblem bleibt bestehen.

Von Gerald Modlinger

Der Bahnhof sorgt in Geltendorf immer wieder für Gesprächsstoff und meistens geht es dabei um negative Aspekte rund um den großen Verkehrsknotenpunkt, der weit über Geltendorf hinaus von Bedeutung ist. Auch bei der Bürgerversammlung gab es Fragen dazu.

"Das schaut alles furchtbar aus, das ist kein gutes Entrée für das Dorf", monierte eine Versammlungsbesucherin die Situation um das Stationsgebäude. Dabei wurde nicht nur der Zustand des Gebäudes kritisiert, sondern auch die Müllsituation. "Am Bahnhof will keiner mehr Müll sammeln", wurde von den vergangenen Ramadama-Aktionen berichtet. Die Situation am Bahnhof sei diesbezüglich eine "Vollkatastrophe". Es sei unklar, wo die Bahn und wo die Gemeinde für die Müllentsorgung zuständig sei, meinte die Diskussionsrednerin, die auch anregte, "ein paar Mülleimer mehr aufzustellen".

