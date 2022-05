Geltendorf

vor 47 Min.

Feuerwehrstadel in Geltendorf: Baubeginn rückt näher

Neben dem neuen Feuerwehrhaus an der Türkenfelder Straße will der Feuerwehrverein Geltendorf auch noch einen Stadel errichten.

Plus Die Geltendorfer Feuerwehr will beim Gerätehaus einen neuen Stadel bauen. Ein weiterer Schritt dafür ist jetzt getan.

Von Romi Löbhard

Um einen Stadel beim neuen Feuerwehrhaus in Geltendorf zu bauen, hat der Gemeinderat jetzt einen weiteren Schritt unternommen. Die Änderung des dortigen Bebauungsplans wurde gebilligt, die Unterlagen werden nun ausgelegt. Wenn alles ganz glatt verlaufe, sagte Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) in der jüngsten Sitzung, so könne „frühestens Ende Juli“ mit Baurecht gerechnet werden. „Baubeginn wäre dann im August.“ Alle Fragen sind aber noch nicht geklärt.

