Geltendorf

vor 17 Min.

Finale auf Schloss Kaltenberg: Der "Schwarze Ritter" sagt Au Revoir

Plus Frédéric Laforêt schlüpft bei den Kaltenberger Ritterspielen ein letztes Mal in die Rolle des Bösewichts. Die Planungen für die kommende Ausgabe laufen auf Hochtouren.

Von Dominik Stenzel

Das Finale des Kaltenberger Ritterturniers stand in diesem Jahr auch im Zeichen des Abschieds von einem besonderen Darsteller: Frédéric Laforêt schlüpfte am Sonntag unter den Augen des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ein letztes Mal in die Rolle des Bösewichts. Unserer Redaktion gewähren die Organisatoren Einblicke in die Planungen für die kommende Ausgabe des beliebten Mittelalterfests.

