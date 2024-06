Gibt es in der Geltendorfer Grundschule bald "Lernwohnungen"?

An der Geltendorfer Grundschule soll sich einiges ändern. Dazu liegt jetzt ein "Pädagogisches Raumfunktionsbuch" vor. Jetzt wird überlegt, wie die Schule umgebaut werden kann.

Dem Geltendorfer Gemeinderat wurde in der jüngsten Sitzung ein „Pädagogisches Raumfunktionsbuch“ vorgestellt. Es handelt sich dabei um die Weiterentwicklung des Geltendorfer Schulgeländes, auf dem nicht nur die Grundschule ihre Heimat hat. Weiterhin sollen auch Kindergarten, Kinderhort und die von einem Verein getragene Mittagsbetreuung hier angesiedelt sein. Mitauslöser für das Konzept war auch der ab 2026 stufenweise zu ermöglichende Betreuungsanspruch aller Kinder. Auch die Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule ist laut Bürgermeister Robert Sedlmayr für die Zukunft vorgesehen.

Die Kapazitäten auf dem Campus seien allerdings mittlerweile erschöpft. Vor einem Jahr war deshalb ein Fachbüro mit der Erstellung eines Raumkonzepts unter Berücksichtigung aller aktuellen Nutzer beauftragt worden. Dem jetzt vorgestellten „Pädagogischen Raumfunktionsbuch“ vorangegangen waren vier Workshops mit allen am Schulgelände Beteiligten, von der Gemeinde bis zu den Elternbeiräten der verschiedenen Einrichtungen. Wie Sedlmayr erläutert, sollen die Räume in den Gebäuden mehrfach genutzt werden, um ein Leerstehen an den Nachmittagen möglichst zu vermeiden. Dafür könnten „Lernwohnungen“ entstehen. Das bedeute, dass die Schülerinnen und Schüler einer Klasse in ihrem Klassenzimmer auch mittags und am Nachmittag betreut werden.

Die gesamte Grundschule in Geltendorf wird neu überplant

Vorteil ist laut Sedlmayr, dass keine zusätzlichen Räume für die Mittagsbetreuung notwendig sind. Allerdings bedürften solche Lernwohnungen einer Umplanung beziehungsweise einer gesamten Neuüberplanung der Schulräume. Auch sei an neue Unterrichtsformen wie „Lernlandschaften“ gedacht.

Das Konzept „Pädagogisches Raumfunktionsbuch“ für den Schulcampus Geltendorf wird auf Beschluss des Gemeinderats weiterverfolgt. Dazu soll ein Bebauungskonzept entwickelt und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Auch sei, so Sedlmayr, die Möglichkeit von Zuschüssen für das doch große Projekt in Erfahrung zu bringen.

Feuerwehr in Hausen kann mit einem Neubau rechnen

Außerdem beschloss der Gemeinderat, einen Neubau anstelle des viel zu kleinen und nicht mehr bedarfsgerechten Feuerwehrgerätehauses in Hausen weiterzuverfolgen. Als geeignet dafür wurde eine freie Fläche neben dem Kinderspielplatz am westlichen Ortsrand ausgewählt. Dazu fasste das Gremium den Aufstellungsbeschluss für eine Flächennutzungsplanänderung. Der Spielplatz bleibe dort, wird laut Bürgermeister Sedlmayr jedoch möglicherweise verschoben.

Der Walleshauser Bauwagen zieht um

Die Gemeinde hat in enger Abstimmung mit dem FV Walleshausen jetzt auch eine Haus- und Nutzungsordnung für den Bauwagen der Dorfjugend in Walleshausen erarbeitet, der auf dem Gelände des Fußballvereins stehen soll. Der Gemeinderat stimmte der Ordnung zu. Wie Bürgermeister Sedlmayr berichtet, ist das Papier von Gemeinde und Verein bereits unterzeichnet. Es fehle derzeit noch die Unterschrift der Bauwagennutzer.