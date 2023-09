Geltendorfs bisheriger Pfarrer Thomas Wagner ist jetzt Klinikseelsorger

Geltendorfs bisheriger Pfarrer ist jetzt Seelsorger für die Bezirks- und Kreiskliniken Günzburg und hat Erfahrung in der Pflege. Nachfolger kommt aus dem Donau-Ries-Kreis.

Die ersten Wochen in Günzburg sind für Thomas Wagner wie Campingurlaub: In seinem Wohnwagen wird der neue katholische Seelsorger für die Bezirks- und Kreiskliniken leben, bis er in seine künftige Wohnung in der Parkstraße ziehen kann. Der 52-Jährige war bis Ende Juli 13 Jahre lang Pfarrer der großen Pfarreiengemeinschaft Geltendorf. Dann packte er alles in Umzugskisten und machte erst einmal Urlaub.

Als Klinikseelsorger schließt sich für Thomas Wagner ein Kreis. Zu seinen Erwartungen sagt er: „Jetzt komme ich auch etwas zurück zu meinem ersten Traumberuf Krankenpfleger.“ Das Examen machte er 1992 in Schwabmünchen, dann folgten Abitur und Theologiestudium. Begleitend arbeitete er auf verschiedenen Stationen. „Krankenhaus, Tod und Trauer sind Themen, mit denen ich mich schon immer gut auseinandersetzen konnte. Und in Bereitschaft zu sein, kenne ich seit vielen Jahren“, sagt der Geistliche.

Seelsorger sind rund um die Uhr erreichbar

Das ist ein wesentlicher Teil der Aufgabe, weiß sein Amtskollege Max Ziegler nach fünf Jahren: „Die Seelsorge ist nicht mit einer normalen Pfarrstelle vergleichbar. An sechs Tagen sind wir für die Menschen in der Klinik da, wenn sie uns brauchen – rund um die Uhr.“ In den drei Intensivstationen der Bezirks- und Kreiskliniken ringen täglich Menschen mit dem Tod. Die Arbeit fordert nicht nur die Pflegenden, auch die Angehörigen hoffen auf die Unterstützung der Seelsorger. „Wenn der Anruf am Diensttelefon kommt, muss es meist schnell gehen“, sagt Max Ziegler.

Pfarrer Thomas Wagner freut sich auf seine neue Stelle in Günzburg ab September. Gemeinsam mit der evangelischen Pfarrerin Ulrike Berlin, Pastoralreferentin Karla Borcherding, dem ständigen Diakon Andreas Thalhofer und Karin Thierer (Sekretariat) wird er die seelsorgerischen Aufgaben übernehmen. Zudem möchte er in der Pfarreiengemeinschaft Günzburg mithelfen und die Mitbrüder der umliegenden Gemeinden bei Bedarf unterstützen. „Nach 17 Jahren Pfarreiarbeit mit viel Verwaltungstätigkeit freue ich mich auf mein Steckenpferd Seelsorge“, sagt der 52-Jährige.

Pfarrer Michael Kammerlander betreut künftig die Katholiken in Geltendorf. Foto: Konrad Nagowski (Archivbild)

Nachfolger von Wagner wird Michael Kammerlander sein, der im Landkreis Landsberg einigen sicher noch ein Begriff ist. Er ist derzeit noch im Urlaub und nimmt seine Arbeit am 5. September auf. Einen Teil seiner Kaplanszeit verbrachte der 40-Jährige in der Nachbar-Pfarreiengemeinschaft Penzing/Weil. Das ist inzwischen schon einige Jahre her. 2014 kam Kammerlander nach Penzing und Weil, drei Jahre blieb er dort, bis er 2017 mit der Leitung der Pfarreiengemeinschaft Fremdingen am Rande des Nördlinger Rieses betraut wurde.

Michael Kammerlander wurde in Miltenberg in Unterfranken geboren. Er wuchs in Illertissen auf und studierte in Augsburg, Bangalore (Indien) und Regensburg Theologie. Zum Priester geweiht wurde Kammerlander am 26. Juni 2011. Er war anschließend Kaplan in Weilheim (2011-2012), Gersthofen (2012-2014) und Penzing/Weil (2014-2017).