Mal schrecklich, mal heiter: Geltendorfer Geschichten aus 80 Jahren

Was geschah alles am Ende des Zweiten Weltkriegs und was sahen die Zeitzeugen, so wie Andreas Höpfl senior aus Geltendorf? Das wollten rund 80 Zuhörer wissen, die zu Höpfls dritten Vortrag ins Bürgerhaus gekommen waren. Höpfl ist in Geltendorf geboren und aufgewachsen und hat vieles aus der Ortsgeschichte und den Vereinen mitbekommen. Davon will er nun in mehreren Abenden der Bevölkerung aus Geltendorf und Umkreis berichten, auch damit etwa die Gräuel zwischen Kriegsende und Frieden nicht vergessen werden. Höpfl war damals sechs Jahre alt.

Alwin Reiter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geltendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis