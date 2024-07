Neue Schilder erzählen von Geltendorfer Freundschaften

Bürgermeister Robert Sedlmayr hat an den drei Hauptzufahrten von Geltendorf Schilder anbringen lassen, die die Partnergemeinden Schaidt in der Pfalz und St.-Victor-sur-Loire in Frankreich zeigen. Wer von Kaltenberg, Eresing und Türkenfeld kommt, kann die neuen Schilder in der Nähe des Ortsschildes sehen, ein viertes aus Richtung Moorenweis soll laut Bürgermeister noch folgen.

Die Freundschaft mit Frankreich begann 1966, als der damalige Pfarrer Hans Schneider (1934-2024) bei einem Pfadfinder-Zeltlager den französischen Priester Antoine Bouchet kennenlernte. Beide Priester verstanden sich auf Anhieb und hatten die Idee, gut 20 Jahre nach Kriegsende eine Versöhnung zu beginnen, was bis heute noch rege gelebt wird. Daraus entstand der Deutsch-Französische Freundeskreis. Man trifft sich alle zwei Jahre, mal in Frankreich, mal in Geltendorf. Heuer kommen wieder rund 60 Freunde aus St. Victor nach Geltendorf, wo sie privat aufgenommen werden.

Zur 1000-Jahr-Feier wurde eine zweite gemeindliche Partnerschaft geschlossen

Auch der Geltendorfer Sportverein pflegt bis heute mit Schaidt in der Südpfalz eine Freundschaft. Sie wurde am 15. August 1969 zwischen Geltendorf und Schaidt „im Geiste der Freundschaft und der Freiheit“, wie es in der Urkunde hieß, geschlossen. Dies geschah im Rahmen der 1000-Jahr-Feier von Geltendorf.

Am 13. September 2019 erfolgte zum 50. Jahrestag eine Urkundenübergabe auf dem Gelände des TuS 08 Schaidt. Mit einem Platzkonzert des Geltendorfer Blasorchester auf dem „Geltendorfer Platz“ in Schaidt, fand eine große Feier statt. Am letzten Abend gab es einen großen Zapfenstreich des Fanfaren- und Spielmannszug Schaidt, der mit einem Feuerwerk endete.

