Streit zwischen Frauen eskaliert am S-Bahnhof

Am Bahnhof im Geltendorf kam es am Samstagabend, 10. August, gegen 21 Uhr, zu einer Streitigkeit zwischen drei Frauen. Im Zuge der Auseinandersetzung ohrfeigte eine der Frauen die beiden anderen und beleidigte eine der beiden Kontrahentinnen. Die Aggressorin entfernte sich vor Eintreffen der Streifenbesatzung und ist derzeit noch unbekannt. Die Bundespolizei übernimmt die Ermittlungen in dieser Sache. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geltendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auseinandersetzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis