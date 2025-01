Verein feiert 75 Jahre

2024 jährte sich die Gründung des Heimat- und Trachtenvereins Geltendorf zum 75. mal. Dies nahm der Verein zum Anlass in der Turnhalle mit Freunden zu feiern. In der Kirche zu den heiligen Engeln in Geltendorf begann der Festabend mit einer feierlichen Messe, zelebriert von Pater Tassilo. Ein besonders schönes Bild gaben die anwesenden Vereine mit Fahnenabordnungen den anwesenden Gästen.

Im Anschluss zogen die Vereine unter musikalischer Begleitung in die festlich dekorierte Turnhalle ein. Wolfgang Kurz begrüßte die Anwesenden, besonders die Vertreter des Huosigau und der politischen Gemeinde. Zudem hieß er unsere Ehrenmitglieder herzlich willkommen.

Ehrung des Huosigau: Eine besondere Ehrung wurden Roland Schormayer und Dieter Keller zuteil. Beide bekamen für Ihre langjährigen Verdienste und Leistungen vom zweiten Gauvorstand Uschi Sieber die Gauehrennadel in Bronze überreicht. Sabine Pietsch bekam aufgrund Abwesenheit diese Ehrung im Rahmen der Herbstgauversammlung verliehen.

Musik und Tanz: Zu Beginn des offiziellen Programmes stellte Wolfgang Kurz die Mitwirkenden auf der Bühne vor. Die Oberwiesenfelder Blasmusik, die Geltendorfer Stubenmusik und Rainer Tremmel gestalteten musikalisch das Programm. Die Gaugruppe des Huosigau und unseren Patenvereine Grafrath und Dießen zeigten verschieden Tänze und Schuhplattler. Unsere Aktivengruppe zeigte zusammen mit der Jugend das Mühlradl und führte zum Abschluss des Programmes den lange und akribisch einstudierten Zwoasteyrer auf. Nach dem offiziellen Teil spielte die Oberwiesenfelder Blasmusik noch zum gemeinsamen Tanz auf.

