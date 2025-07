Vereinsausflug des Geltendorfer Gesangvereins

Am 20. Juli führte der Weg mit dem Busunternehmen Boos aus Inning nach Furth im Wald zur Landesgartenschau. Anlass war der Chortag des Bayrischen Sängerbundes. Der MGV 1889 Gemischter Chor Geltendorf wirkte als einer von 34 Chören an diesem Chorfest mit. Unterstützt vom mitgereisten Fanclub, begleitet von Petra Weidner am Klavier und geleitet von Marina Osipova konnten die Zuhörer bestens unterhalten werden. Das Motto hieß "Wer singt hat mehr vom Leben". Dementsprechend standen Lieder wie "Canto, canto" oder "Sing a song" auf dem Programm. Besonders in der neuen Parkarena mit der innovativen Holzkonstruktion mit 450 Sitzplätzen gingen die Zuschauer voll mit. Zum Rhythmus von "Rock mi" klatschten die Zuhörer begeistert mit. Und der Männerchor bewies - neben der „Bayrischen Madrigale“ und „Diese flotte Melodie“ - mit dem lustigen Lied "Männer mag man eben", dass Mann sich auch gut selbst auf den Arm nehmen kann. Das letzte Lied "Have a nice day" war eine Aufforderung, den Tag auf der Landesgartenschau mit viel Natur, Kultur und Kunst zu genießen.

Icon Vergrößern Die Sängerinnen und Sänger beim Chortag auf der Landesgartenschau in Furth im Wald. Foto: Sebastian Popfinger Icon Schließen Schließen Die Sängerinnen und Sänger beim Chortag auf der Landesgartenschau in Furth im Wald. Foto: Sebastian Popfinger

Die Gesangstruppe aus Geltendorf und die Freunde des Vereins genossen jedenfalls den Nachmittag mit den Darbietungen der anderen Chöre. Manche hatten auch das Glück, inmitten dieses tollen Ambientes einen Blick auf den sagenhaften Drachen der Stadt als den Hauptdarsteller des Ältesten Volksschauspiels Deutschlands - den Fürther Drachenstich - werfen zu können. Noch bei schönsten Sommerwetter ging es dann wieder zurück nach Geltendorf. Natürlich wie gewohnt mit einem Zwischenstopp zum gemeinsamen Abendessen, diesmal im Bräustüberl in Weihenstephan. Wieder einmal ein schöner Vereinsausflug mit einem erfolgreichen Chorauftritt.

