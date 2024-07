Das erste Stück des neuen Radwegs in Geltendorf ist fertig

Ein erster Abschnitt des neuen Radwegs von Geltendorf über Kaltenberg ins Paartal ist fertig gestellt. Allerdings darf er noch nicht befahren werden, das „Verbotszeichen 250“ verbietet noch die „Durchfahrt für alle Fahrzeuge“. Wer zu Fuß unterwegs ist, darf den gesperrten Bereich jedoch passieren und dabei auch ein Fahrrad oder Motorrad schieben.

Den Grund, warum ein frisch asphaltierter Weg nicht gleich befahren werden darf, erklärte Pascal Fritsch vom Geltendorfer Bauamt: Zuerst müsse der Bitumenbelag um die 72 Stunden abkühlen und aushärten, sonst könnte er von schweren Fahrzeugen beschädigt werden. Die Zeit ist zwar vorbei, aber es fehlt noch die Beschilderungen „Radweg“ und „Nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge“.

Der neue Radweg bei Geltendorf findet schon viel Lob

Wie Fritsch bestätigte, sind die Schilder alle schon seit geraumer Zeit bestellt und werden sofort nach dem Eintreffen von den Gemeindemitarbeitern montiert, damit in der Urlaubszeit die Strecke ohne Verbote befahren werden kann. Die Schilder dürften noch Anfang August geliefert und montiert werden. Einen Tester gab es für den neuen Fahrradweg, der laut Straßenverkehrsordnung auch dort fahren darf. Es ist Heinz Kern aus Eresing, der mit seinem Rollator vom Heuweg bis zur Kreuzung Riedgasse gefahren ist und dem Radweg ein positives Urteil in puncto gute Asphaltierung abgegeben hat.

Die weitere Streckenführung von Kaltenberg nach Walleshausen ist momentan in Arbeit und soll etwa im September fertiggestellt werden, so Fritsch. Jedoch war in Walleshausen am Freitag augenscheinlich kein Verbotszeichen für die Durchfahrt Richtung Geltendorf aufgestellt, sodass Radfahrer, die nach Geltendorf wollen, nicht an den Baumaschinen vorbeikommen und deshalb wieder umdrehen müssen.

Spricht man mit Radfahrern, freuen sich alle auf die Fertigstellung des Radwegs von Geltendorf bis Walleshausen. Zudem wurde zwischen Walleshausen und Egling an der Gemeindegrenze ein steiler Forstweg mit einer Spritzteerung versehen, was eine sichere Auf- und Abfahrt gewährleistet.