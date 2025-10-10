Gemeinderat entscheidet über Weiterbezahlung der erkrankten Bürgermeisterin

Auch die jüngste Gemeinderatssitzung in Greifenberg hat Zweiter Bürgermeister Hagen Adler geleitet. Rathauschefin Patricia Müller ist seit mehr als zwei Monaten nicht dienstfähig, die Geschäfte im Rathaus führt seither ihr Stellvertreter. In der Sitzung ging es nun auch um die Frage, ob Müller angesichts ihrer anhaltenden Erkrankung weiterhin eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden soll.

Wegen Krankheit, einer Kur und nunmehr eines Krankenhausaufenthalts ist Patricia Müller seit Ende Juli nicht mehr im Dienst, berichtete Hagen Adler dem Gremium. Nachdem seither mehr als zwei Monate vergangen sind, fielen laut Gesetzeslage die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Ausübung des Bürgermeisteramts und die Fahrtkostenpauschale eigentlich weg. Der Gemeinderat könne aber abweichend von dieser Regelung beschließen, die Entschädigung ganz oder teilweise weiterzubezahlen.

Bei einer Weiterbezahlung steigt die Belastung für die Gemeinde

Nach der Rechtslage wollte sich auch Dr. Karlheinz Kiefer richten, der für eine Beendigung der Entschädigung plädierte, auch wenn eine solche Erkrankung „das Schlimmste, das man sich vorstellen kann“, sei. Hingegen plädierte Dr. Bernhard Gall für eine Weiterbezahlung. Beim Bürgermeisteramt handle es sich zwar um eine ehrenamtliche Tätigkeit, diese habe Müller aber in Vollzeit erbracht. Und so verwies Gall darauf, dass auch einem erkrankten Angestellten seine Bezüge im Krankheitsfall weiter gewährt würden. Kiefer zog hingegen einen Vergleich mit jemandem, der freiberuflich tätig sei, und so jemand versichere sich normalerweise für den Fall, dass er nicht mehr erwerbsfähig ist.

Ähnlich argumentierte Vizebürgermeister Hagen Adler. Er merkte auch an, dass die Gemeinde bei einer Weiterzahlung doppelt belastet werde, da sowohl der Bürgermeisterin als auch ihrem Vertreter die Entschädigung gewährt würde. Es gehe um rund 4500 Euro, die Müller jeden Monat an Entschädigung bekomme, warf Bernhard Heinemann ein.

Am Ende folgte eine 5:4-Mehrheit einem Vorschlag von Roman Albrecht: Die Bürgermeisterin erhält weiterhin während der Dauer ihrer Krankheit 60 Prozent ihrer Entschädigung. Dies entspricht der Lohnfortzahlung, die eine Krankenkasse an Angestellte nach Ablauf von sechs Krankheitswochen bezahlt. Diese Regelung soll bis zum Ende der Wahlperiode am 30. April 2026 gelten.

Wer tritt zur nächsten Bürgermeisterwahl in Greifenberg an?

Wie es danach weitergeht, wird die Kommunalwahl am 8. März zeigen: Bürgermeisterin Patricia Müller, die im vergangenen Jahr 60 Jahre wurde, hatte es erst einmal offen gelassen, ob sie sich um eine zweite Amtszeit bewirbt und auf Nachfrage eine Entscheidung für die Zeit nach den Sommerferien angekündigt. Aktuell war sie nicht zu erreichen. Ihr Stellvertreter Hagen Adler lässt durchblicken, dass er zu einer Kandidatur bereit wäre: „Falls man mich fragen sollte, werde ich es offiziell sagen“, erklärte der 56-jährige Bankkaufmann gegenüber unserer Redaktion. Ebenfalls Interesse am Bürgermeisteramt wird dem Beurer Gemeinderat Roman Albrecht nachgesagt. Er will dazu aber momentan nichts sagen. Der Garten- und Landschaftsbauunternehmer deutet aber an, dass man in zwei Wochen mehr wissen könnte.

2020 hatten sich zwei Frauen und zwei Männer um die Nachfolge von Bürgermeister Johann Albrecht beworben. Patricia Müller von der Wählergemeinschaft L(i)ebenswertes Dorf Greifenberg und Hagen Adler (Neugreifenberg) kamen mit 39,7 und 33 Prozent in die Stichwahl. Diese entschied dann Müller mit 51,4 Prozent für sich. Auch die Gemeinderatswahl gewann Müllers Wählergruppe. Sie bildete mit fünf von 14 Gemeinderatsmitgliedern die stärkste Fraktion. Allerdings kam es schon nach ein paar Wochen innerhalb der Fraktion zum Krach, Bernhard Heinemann und Klaus Röder verließen die Gruppe damals.