Gemeinderat stimmt für Vereinestadel in Issing

Schon seit Längerem verhandeln die Gemeinde Vilgertshofen und die Vereine aus den Ortsteilen Issing, Pflugdorf und Stadl über den Bau oder die Anmietung eines Vereinestadels. Im September 2024 beschloss der Gemeinderat, dass weiter nach Mietflächen gesucht werden solle. Im Gespräch als Standorte waren unter anderem der Parkplatz des FC Issing und die Umnutzung eines Stadls an der Kiesgrube. Die Bemühungen, geeignete Flächen anzumieten, blieben aber erfolglos. Zwischenzeitlich hat sich abgezeichnet, dass der Stadl bei der Grundschule, im Nordwesten des jetzigen Hartplatzes, entstehen könnte. Die Vereine signalisierten Zustimmung zu der Idee. Die Gemeinde macht dabei eine Einschränkung.

Vereine wollen für den Vereinsstadel in Issing viel Eigenleistung erbringen

Der Gemeinderat hat die finanzielle Beteiligung an den Materialkosten auf 50.000 Euro gedeckelt. In der Vergangenheit gab es im Ratsgremium immer wieder Debatten, ob sich die Kommune angesichts der angespannten Haushaltslage überhaupt beteiligen sollte. Ratsmitglied Markus Müller stellte in Aussicht, dass im Zuge der Baumaßnahmen am jetzigen Hartplatz und mit viel Eigenleistung der Issinger Vereine ein Vereinstadel relativ günstig errichtet werden kann. Laut Bürgermeister Albert Thurner belaufen sich die zu erwartenden Gesamtkosten auf rund 100.000 Euro. Die Gemeinderäte stimmten der Einstellung dieser Summe zu, rieten aber auch zu einer Spendensammlung durch die Issinger Vereine.