Haushalt Unterdießen: „Die Gemeinde steht finanziell nicht schlecht da“

Über die Finanzen der Gemeinde sprach jüngst der Gemeinderat Unterdießen. Auf der Tagesordnung standen die Jahresrechnung, der diesjährige Haushaltsplan und der Finanzplan für die kommenden Jahre. Apfeldorfs Bürgermeister Gerhard Schmid, zugleich Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal, lobte die Gemeinde, ließ jedoch auch Vorsicht walten.

Der Themenkomplex startete mit der Entlastung von Bürgermeister Alexander Enthofer. Der Gemeinderat genehmigte die Haushaltsführung aus dem Jahr 2024. Danach ging es an die diesjährige Finanzplanung. So wurde etwa die mögliche Darlehensaufnahme auf eine Million Euro erhöht. Die Gemeinde Unterdießen darf sich somit ab sofort mehr Geld leihen als zuvor. Wie Geschäftsstellenleiter Schmid betonte, müsse die Gemeinde achtsam mit dem haushaltseigenen Geld umgehen. „Die Gemeinde steht finanziell nicht schlecht da. Aber wenn man mal investiert hat, muss man danach langsamer tun“, mahnte Schmid.

Das neue Dorfgemeinschaftshaus in Unterdießen kostet etwa fünf Millionen Euro

Investiert wurde in Unterdießen zuletzt vor allem in das neue Dorfgemeinschaftshaus. Die geschätzten Kosten liegen hier bei etwa fünf Millionen Euro. Eröffnet werden soll neue Gebäude voraussichtlich im April 2026. Dass die darin enthaltene Wohnung von der Gemeinde vermietet wird, lobte Schmid. Unterdießen habe einige Einnahmen, die andere Gemeinden nicht vorweisen können. „Hier gibt es Einnahmen aus Vermietung oder Verpachtung und aus der Freiflächen-PV-Anlage“, sagte Schmid. Im Vergleich zu Gemeinden wie Fuchstal sei Unterdießen zwar finanziell recht schwach. „Aber unter den finanziell schwachen Gemeinde ist Unterdießen sehr gesund“, so der Apfeldorfer Bürgermeister. Luftsprünge im Haushalt bitte er trotzdem zu unterlassen. Ein zweites größeres Gemeindeprojekt ist der Neubau des Feuerwehrhauses, welcher voraussichtlich zwei Millionen Euro kosten wird und im Juni kommenden Jahres fertiggestellt werden soll. Insgesamt fallen im diesjährigen Verwaltungshaushalt rund 3,3 Millionen Euro an. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von rund 7,3 Millionen Euro.