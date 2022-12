Landsberg

Gerhard Polt zeigt in Landsberg, dass er ein Phänomen ist

Plus Gerhard Polt in Landsberg ist ein Erlebnis. Auch weil den Kabarettisten vier ausgezeichnete Musikerinnen und Musiker begleiten.

Von Thomas Wunder

Gerhard Polt ist ein Phänomen. Der 80-Jährige macht Kabarett wie sonst keiner im deutschsprachigen Raum. Er holt lange aus, führt in die Irre, bis er zum Punkt kommt. Feinsinnig und tiefgründig ist sein Humor und er beobachtet die Menschen wie kein Zweiter. Das Publikum dankt es ihm. Seine Auftritte sind ausverkauft. Auch in Landsberg, wo er in der Halle des Sportzentrums mit den Nouwell Cousines unter dem Motto "Fröhliche Froheit" zu Gast war. Ein Abend für Polt-Fans, garniert mit der Spielfreude, Virtuosität und Vielseitigkeit vier junger Musikerinnen und Musiker.

