Gerhard Schmid will sich den Herausforderungen in Apfeldorf weiter stellen

Ein gutes Fazit zieht Gerhard Schmid aus seiner ersten Amtszeit als Apfeldorfer Bürgermeister. „Ich habe Respekt vor der Verantwortung, die mit der Position einhergeht. Das ist eine gute Voraussetzung“, findet er. Sein Amt möchte der 52-Jährige gerne weiterführen. Was ihm an seinem Job gefällt und welche Herausforderungen in Zukunft auf Apfeldorf zukommen, verrät er im Rahmen unserer Serie im Vorfeld der Kommunalwahl 2026.
Apfeldorf
