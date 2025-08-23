Icon Menü
Gerhard Schmid aus Apfeldorf kandidiert 2026 bei der Kommunalwahl erneut als Bürgermeister

Apfeldorf

Gerhard Schmid will sich den Herausforderungen in Apfeldorf weiter stellen

Gerhard Schmid engagiert sich seit rund elf Jahren in der Kommunalpolitik und ist seit 2020 Bürgermeister. Für eine mögliche zweite Amtszeit gibt es bereits viele Pläne.
Von Bianca Dimarsico
    •
    •
    •
    Bürgermeister Gerhard Schmid arbeitet häufig nicht in Apfeldorf, sondern im Rathaus in Leeder.
    Bürgermeister Gerhard Schmid arbeitet häufig nicht in Apfeldorf, sondern im Rathaus in Leeder. Foto: Christian Rudnik

    Ein gutes Fazit zieht Gerhard Schmid aus seiner ersten Amtszeit als Apfeldorfer Bürgermeister. „Ich habe Respekt vor der Verantwortung, die mit der Position einhergeht. Das ist eine gute Voraussetzung“, findet er. Sein Amt möchte der 52-Jährige gerne weiterführen. Was ihm an seinem Job gefällt und welche Herausforderungen in Zukunft auf Apfeldorf zukommen, verrät er im Rahmen unserer Serie im Vorfeld der Kommunalwahl 2026.

