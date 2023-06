Woche des Waldes im Walderlebniszentrum in Grafrath

Das neue Walderlebniszentrum in Grafrath hat ab Sonntag einiges vor: Dort sind rund 180 verschiedene Baumarten zu sehen und beim Tag der offenen Tür ist für Kinder viel geboten.

Schwerpunktthema der „Woche des Waldes“ ist in diesem Jahr „ Klimawandel und Waldumbau“. Das Landwirtschaftsministerium ruft diese Woche jedes Jahr aus. Heuer findet sie vom 18. bis 25. Juni statt. Das im Frühjahr eröffnete Walderlebniszentrum (WEZ) in Grafrath bietet verschiedene Führungen und Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Sonntag, 18. Juni, 14-16 Uhr: „Baumarten im Klimawandel“; Dr. Michael Lutze von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft stellt heimische und fremdländische Baumarten vor, die bei uns gute Wachstumschancen haben, auch wenn es wärmer und trockener wird.

Dienstag, 20. Juni, 17-19 Uhr: „Klimawandel und Waldfunktionen“; wie sich die Waldfunktionen und ihre Wahrnehmung im Klimawandel verändern und wie die Waldfunktionen in den sich ändernden Bedingungen weiterhin gesichert werden können, beleuchtet Marc Koch beim geführten Waldspaziergang.

Der Versuchsgarten in Grafrath wurde 1871 eingerichtet

Mittwoch, 21. Juni, 17-18.30 Uhr: Führung durch den Forstlichen Versuchsgarten; Siegmar Wüst erläutert die Beweggründe, aus denen 1871 der Forstliche Versuchsgarten eingerichtet wurde und zeigt, von welchen Erfahrungen heute, im Zeitalter des Klimawandels, profitiert werden kann.

Donnerstag, 22. Juni, 16-17.30 Uhr: Baumartenvielfalt; im Forstlichen Versuchsgarten gibt es rund 180 verschiedene Baumarten. Martin Piepenburg stellt einige der interessantesten vor, spricht über ihre Herkunft, wie es ihnen im Laufe ihres oft schon langen Lebens ergangen ist und über ihre Zukunft.

Sonntag, 25. Juni, 10.30-14 Uhr: Beim Tag der offenen Tür werden halbstündlich Führungen durch den forstlichen Versuchsgarten angeboten, man lernt das ganz aus Holz gebaute Walderlebniszentrum und den umliegenden Wald kennen. Kinder können den Barfußpfad besuchen, Taschen bedrucken und nach einer Kletterpartie im Baum den Wald von oben betrachten: Sieglinde Tobies-Beisl vom DAV Landsberg bietet am Tag der offenen Tür ein Schnupperklettern an. Der Besuch des WEZ und die Teilnahme an den genannten Führungen ist kostenfrei. (AZ)