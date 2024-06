Autofahrerin übersieht bei Greifenberg ein Stoppschild - es kommt zum Unfall

Mit leichten Verletzungen wird eine 67-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Beim Verlassen der A96 hat sie ein Stoppschild und einen anderen Autofahrer übersehen.

Am Dienstag, 11. Juni, kam es an der Autobahnanschlussstelle Greifenberg zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Dießen fuhr eine 67-jährige Frau aus Türkenfeld mit ihrem Auto gegen 13 Uhr von der A96 an der Anschlussstelle Greifenberg ab. Dort wollte sie nach rechts in Richtung Greifenberg abbiegen.

Unfall in Greifenberg: An beiden Autos entsteht wohl Totalschaden

Wie die Polizei mitteilt, übersah sie hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden Mann aus Pfaffenhofen. Der 80 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, denn die Unfallverursacherin hatte augenscheinlich das Stoppschild übersehen.

Bei dem Unfall wurde die Verursacherin leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der 80-jährige aus Pfaffenhofen blieb laut Polizeibericht unverletzt. An beiden Pkw entstanden augenscheinlich jeweils wirtschaftliche Totalschäden. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste abgeschleppt werden. (AZ)

