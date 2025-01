Bei einem Unfall in Greifenberg werden zwei Menschen verletzt

Am Montag, 27. Januar, befuhr gegen 07.30 Uhr, eine Autofahrerin aus Utting mit ihrem Pkw die Kreisstraße LL 1 in Richtung Beuern. Im Waldstück kurz nach einer Rechtskurve geriet sie nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr.

Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigen ein weiteres Auto

Der entgegenkommende Pkw konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte laut Polizeibericht mit dem Auto der Frau. Umherfliegende Fahrzeugteile trafen das hinter der Frau aus Utting fahrende Auto. Alle Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei in Dießen so stark beschädigt, dass sie durch einen örtlichen Abschleppdienst abgeschleppt werden mussten.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Uttingerin und ihre Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant im KH Landsberg behandelt. Für die Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Auch die Feuerwehr Greifenberg war mit zehn Mann vor Ort. (AZ)