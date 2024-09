Betrunkener Radfahrer stürzt nachts bei Greifenberg

Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist zwischen Beuern nach Greifenberg ein 36-jähriger Radfahrer auf dem Radweg an der Kreisstraße gestürzt. Ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer beobachtete dies und alarmierte den Rettungsdienst, berichtet die Polizei. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da bei dem Radfahrer eine erhebliche Alkoholisierung von rund 1,5 Promille festgestellt wurde, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an. Gegen den Radfahrer wurden Ermittlungen wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)