Fahrschülerin bei Unfall bei Greifenberg leicht verletzt

Im Krankenhaus endete am Mittwochnachmittag für eine 42-jährige Frau eine Fahrschulstunde. Laut Polizeibericht fuhr die Frau gegen 15 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad die Kreisstraße von Greifenberg in Richtung Beuern. Hinter der Fahrschülerin fuhr ihr Fahrlehrer mit dem Fahrschulauto. In einer Linkskurve kam die 42-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Gebüsch. Hierbei zog sie sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)

