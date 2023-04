Greifenberg

13.04.2023

Greifenbergs Bürgermeisterin erhält eine höhere Aufwandsentschädigung

Plus Im Gemeinderat Greifenberg gibt es eine kontroverse Debatte, welche Entschädigung für die Ratsmitglieder und die Bürgermeisterin, die ehrenamtlich arbeiten, angemessen ist.

In Greifenberg arbeiten sowohl Bürgermeisterin Patricia Müller (LWD) als auch ihr Stellvertreter Hagen Adler (WG Neugreifenberg) und die Gemeinderäte ehrenamtlich. In der jüngsten Sitzung ging es um die Frage, wie hoch die Aufwandsentschädigung künftig sein sollte. Nach der Kommunalwahl 2020 hatte sich der neu zusammengesetzte Gemeinderat mehrheitlich entschieden, dass die Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter weniger bekommen, als dies das Landratsamt empfiehlt, um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise abzuwarten. Beschlossen wurde auch, dass das Thema nach drei Jahren wieder auf den Tisch kommt, was nun der Fall war. Ein Gemeinderat wollte eine geheime Abstimmung, ein anderer hatte im Vorfeld die Rechtsaufsicht kontaktiert und bei der Frage was der Zweite Bürgermeister bekommen soll, war eine Unterbrechung der Sitzung nötig.

Das Landratsamt empfahl bereits im Jahr 2020 eine Entschädigung von 4115 Euro für Gemeinden die der Größe Greifenbergs entsprechen. Die Bürgermeisterin erhielt bisher allerdings 225 Euro weniger. Noch bevor die Debatte begann, hakte Rat Klaus Röder nach, ob eine geheime Wahl möglich sei, schließlich befinde sich die Bürgermeisterin auch im Sitzungssaal. "Ich kann auch rausgehen", äußerte Müller daraufhin. Sie hatte die Leitung der Ratssitzung bei diesem Punkt an ihren Stellvertreter abgegeben, da es um ihre Bezahlung ging. Gernot Langenbeck (LWD), verwies darauf, dass die Entscheidung vor fast drei Jahren auch öffentlich getroffen worden sei. "Es sollte auch jetzt jeder die Eier in der Hose haben", äußerte er. Das sei bei ihm der Fall, versicherte Röder.

