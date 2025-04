Job Crafting im Kinderhaus Windradl

Als erste Einrichtung in der Region nahmen am 6. März 2025 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderhauses Windradl in Greifenberg an einer praxisnahen Fortbildung zum Thema Job Crafting teil. Die Schulung wurde von Neon Prävention & Suchthilfe Rosenheim in Zusammenarbeit mit der AOK Geschäftsstelle Landsberg am Lech organisiert und finanziert.

Job Crafting beschreibt einen Ansatz, bei dem Beschäftigte ihren Arbeitsplatz und ihre Aufgaben aktiv mitgestalten, um die eigene Arbeitszufriedenheit zu steigern. Dabei werden die Tätigkeiten angepasst, Arbeitsbeziehungen bewusst gestaltet und die eigene Wahrnehmung von Aufgaben beleuchtet. Besonders in sozialen und pädagogischen Berufen, in denen hohe emotionale Anforderungen bestehen, kann Job Crafting helfen, Stress zu reduzieren und das Wohlbefinden zu steigern. Während der Fortbildung erhielten die Teilnehmenden wertvolle Impulse und praxisnahe Methoden, um ihre Arbeitsweise aktiv und eigenverantwortlich zu optimieren. Durch interaktive Übungen und Fallbeispiele konnten sie individuelle Anpassungsmöglichkeiten erarbeiten und sich intensiv über ihre Erfahrungen austauschen.

Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmenden durchweg positiv bewertet. „Es war sehr spannend zu sehen, wie kleine Veränderungen im Arbeitsalltag große Wirkung haben können“, resümierte eine Pädagogin des Kinderhauses Windradl. Auch die Organisatoren zeigten sich zufrieden: „Job Crafting ermöglicht, Motivation und Zufriedenheit nachhaltig zu steigern – und davon profitieren letztendlich auch die Kinder“, betonte eine Vertreterin von Neon Prävention & Suchthilfe. Mit dieser Fortbildung setzt das Kinderhaus Windradl ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung und das Wohlbefinden seines Teams – und damit auch für eine noch wertvollere pädagogische Arbeit mit den Kindern.

