Neues Gewerbegebiet sorgt für viel Gesprächsstoff in Greifenberg

Intensiv hat sich der Greifenberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets am Mitterfeld nördlich der A96 bis zur Painhofener Straße hin beschäftigt. Zum einen wurde das Bebauungskonzept für die weiteren Schritte im Bebauungsplanverfahren festgezurrt, zum anderen der Stand der Erschließungsplanung für Straßen und die Entwässerung der über sieben Hektar großen bisherigen Ackerfläche dargestellt.

In Greifenberg wird ambitioniert geplant: Das Gewerbegebiet soll möglichst „nachhaltig“ werden, wie es auch dieses Mal mehrfach hieß. Aber die konkrete Umsetzung dürfte nicht nur im Sinne der Ökologie anspruchsvoll werden. So machte bereits die Gemeinde Eching Bedenken wegen des zu erwartenden Verkehrsaufkommens und der Rückhaltung des Oberflächenwassers geltend, das in den in Richtung Eching fließenden Längenmoosgraben abgeleitet werden soll. Daneben werden für den Straßenbau umfangreiche Veränderungen am Gelände erforderlich, wie Erschließungsplaner Thorsten Glatz erwähnte. Diese seien durchaus ein „Kostentreiber“.

Im neuen Gewerbegebiet soll es auch zwei Leuchttürme geben

Zunächst aber fragte Planer Markus Griechbaum vom Büro Opla nochmals die Meinung des Gemeinderats zur Frage ab, wie hoch gebaut werden darf. Die Referenz dafür ist das in Richtung Beuern errichtete Gebäude der Firma BVG. Dieses ragt von einer Geländehöhe von 576 Metern über dem Meeresspiegel rund zwölf Meter nach oben, sodass die Gebäudeoberkante bei 587,80 Metern liegt. Diese Linie soll in der Regel auch die Gebäudehöhen im neuen Gewerbegebiet begrenzen. Das bedeutet, dass dort je nach Gelände unterschiedlich hoch gebaut werden kann. Die tiefste Stelle liegt etwa bei 570 Metern Meereshöhe, die höchste bei etwas über 580 Metern. Die Überlegung von Klaus Röder, die Gebäudehöhen überall gleich festzusetzen und damit teilweise zu reduzieren, womit die Bauwerke die Geländeform abgebildet hätten, fand keine Mehrheit. Zum Gedanken der Nachhaltigkeit gehöre auch, die nur begrenzt vorhandenen Flächen auch effizient nutzen zu können, sagte Planer Markus Griechbaum.

An zwei Stellen soll die 587,80-Meter-Linie überschritten werden dürfen: An den zwei Kreiseln an den Hochpunkten im Südwesten und Nordosten des Geländes kann sich der Gemeinderat zwei als „Leuchtturm“ bezeichnete höhere Gebäude vorstellen, die den BVG-Bau um 6,20 Meter überschreiten können.

Die Idee einer Zukunftstankstelle ist schon Vergangenheit

Daneben sprach sich der Gemeinderat dafür aus, neben unmittelbar gewerblichen Nutzungen auch Werksverkäufe zu erlauben, also den Verkauf von in einem Unternehmen im Gewerbegebiet hergestellten Produkten. Als maximale Verkaufsfläche für einen Werksverkauf wurden 150 Quadratmeter genannt.

Inzwischen kein Thema mehr ist die angedachte „Zukunftstankstelle“. Eine solche Tankstelle ohne fossile Kraftstoffe sei wirtschaftlich nicht darstellbar, hieß es vom Planer. Noch offen ist, ob sich ein „Mobilitätshub“ verwirklichen lässt. Dahinter verbirgt sich ein zentrales Parkhaus, in dem die meisten der für die künftigen Betriebe notwendigen Stellplätze untergebracht werden. Ob und wer ein solches Parkhaus errichtet, ist unklar. Solange daraus nichts wird, müssen die Stellplätze auf den jeweiligen Gewerbeparzellen hergestellt werden. Würde dann doch ein solches Parkhaus zustande kommen, frage er sich, wie die Gewerbetreibenden dazu gezwungen werden könnten, dieses zu nutzen, warf Klaus Röder ein. Roman Albrecht äußerte derweil schon Zweifel an der Realisierbarkeit des Mobilitätshubs: „Warum denken wir überhaupt noch weiter ein Parkhaus rein?“

Wann darf der Bauausschuss beim Gewerbegebiet mitwirken?

Röder und Bürgermeisterin Patricia Müller lieferten sich erneut eine Grundsatzdebatte über die Einbindung des Bauausschusses in die Planung und speziell mit einem Unternehmen, das im Oktober mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beauftragt wurde. Röder vertrat den Standpunkt, dass der Bauausschuss von Anbeginn einbezogen werden soll. Die Bürgermeisterin erwiderte, die Fakten für die Berater liefere erst einmal die Verwaltung, danach könne sich der Gemeinderat oder der Bauausschuss einbringen. Am Ende wurde auf Röders Antrag hin mehrheitlich beschlossen, den Bauausschuss innerhalb der nächsten zwei Wochen zu einer Arbeitssitzung mit der Beratungsfirma einzuladen.

Weitere am Laufen sind ein Verkehrsgutachten und eine Machbarkeitstudie zur Frage einer zentralen Wärmeversorgung.

Wie das Gewerbegebiet zur „Schwammstadt“ werden könnte

Danach informierte Erschließungsplaner Thorsten Glatz über die Notwendigkeit größerer Geländeveränderungen, vor allem um allzu große Straßenanstiege zu vermeiden. Im Sinne der Nachhaltigkeit machte er auch auf das „Schwammstadt“-Modell aufmerksam. Zwar werden einerseits zentral im Gewerbegebiet und an der Nordseite des alten Teils des Gewerbegebiets weitere Regenrückhaltebecken geplant, andererseits sollen Gründächer sowie Versickerungs- und Speichermöglichkeiten für das Wasser im Untergrund geschaffen werden. Dabei stellte er auch Baumrigolen zur Diskussion. Dies sind unterirdische Betongefäße, die dafür sorgen, dass auch in trockenen Sommern die darauf stehenden großen Bäume noch genug Wasser haben, um eine hohe Verdunstungs- und Kühlleistung zu erbringen. Rund 5000 Euro koste eine solche Rigole. Ob das aber wirklich sinnvoll ist, fragte sich Dr. Bernhard Gall mit Blick auf die CO 2 -Bilanz von Beton.