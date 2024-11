Bereits seit 14 Jahren vergibt der Bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz die Auszeichnung „ÖkoKids – KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIGKEIT“ an Kitas, die sich mit wichtigen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen. In diesem Jahr erhalten 245 Kindertageseinrichtungen den begehrten Titel. Das Kinderhaus Windradl in Greifenberg beteiligt sich seit über zehn Jahren an diesem Projekt. Wir haben auch in diesem Jahr wieder den Titel gewonnen und dürfen uns mit der Auszeichnung „ÖkoKids – KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIGKEIT 2024“ für das Projekt „Klimaspürnasen“ schmücken.

Die Ehrung für südbayrische Kindertageseinrichtungen wurde vom Umweltminister Thorsten Glauber am 18. November im Rahmen einer Fachtagung vergeben. „Trotz der angespannten Personalsituation in den Kitas haben die Erzieherinnen und Erzieher auch in diesem Jahr wieder Neues angestoßen und viele kreative Projekte entwickelt. Das beweist einmal mehr, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft eine hohe Brisanz hat“, sagt die LBV-Projektleiterin Carmen Günnewig.

Nähere Informationen zu „ÖkoKids“ und eine Liste der ausgezeichneten Kindertageseinrichtungen 2024 sind zu finden unter www.lbv.de/oekokids.de.

