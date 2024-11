Seit dem Jahr 2017 steht das ehemalige Gastronomiegebäude am Sommerbad in Greifenberg leer. In einer Sitzung des Naherholungs- und Bäderausschusses wurden unlängst erste grobe Entwürfe des Landkreises für einen ganzjährig geöffneten Saunabetrieb auf dem Grundstück vorgestellt. Beim unmittelbaren Nachbarn, dem Fitnessclub Hardy‘s, kommt das nicht gut an.

Dominik Stenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Greifenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sauna Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis