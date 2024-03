Rettungshubschrauber-Einsatz: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Ein Motorradfahrer wird bei Pflaumdorf von einer abbiegenden Autofahrerin übersehen und beim Aufprall schwer verletzt.

In Greifenberg kam es Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzen, teilt die Polizeiinspektion Dießen mit. Eine Autofahrerin aus dem Landkreis Rosenheim fuhr demnach auf der Begleitstrecke der A96 (KLL1) in Fahrtrichtung Beuern. An der Einmündung nach Pflaumdorf übersah sie beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer aus Fürstenfeldbruck. Der junge Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kollidierte mit dem Pkw.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum Murnau. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. (AZ)

